Modelo agora ataca de DJ

Depois de desfilar por mais de 13 anos nas principais passarelas da moda, tendo sido musa de John Galliano na Dior e trabalhado para marcas como Chanel, Versace, Dolce & Gabbana, Fendi, Louis Vuitton e Lanvin; Vivi Orth decidiu mudar de ares e entrar no mundo da música. Como? Dirigindo carrapetas em festas pelo Brasil. A escolha não foi por acaso, já que Vivi sempre adorou música e é frequentadora assídua de baladas, então, pensou: “por que não?”. Para a nova empreitada, convocou sua amiga Pietra Bertolazzi, que já é DJ e produtora musical. Juntas, formam a Ella Beats com a qual tocam sets do underground ao comercial. A dupla já lançou o primeiro single, I Found You, em parceria com a cantora inglesa Lexie.

