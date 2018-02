E o Expresso 2222 se abre ao público

Este ano, Preta decidiu colocar à venda 10% dos ingressos do espaço – cerca de mil no total –, como experiência. As entradas esgotaram em poucos dias. “A Preta falou: ‘Flora, eu vou abrir um pouquinho, 10% ou 15%, para vender, para quem sempre quis conhecer o espaço e não podia’”, conta Flora. “Não sei se ela vai querer abrir 50% ou mais. Ela pode querer seguir os modelos dos outros camarotes, que vendem 100% dos ingressos.”

Preta desconversa sobre o futuro. “Ainda não tenho um parecer sobre o que vai ser em 2019, preciso viver este carnaval primeiro”.

Entre amigos

Cercada por familiares, Preta recebeu amigos, como a atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme, na noite de estreia como anfitriã. “Vim dar um abraço e lhe desejar boa sorte”, disse a atriz. “Acho um passo importante, é muita responsabilidade.”