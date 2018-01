Felipe D’Ávila, candidato ao governo do Estado, elogia José Serra. “Grande quadro do PSDB, é um dos raros políticos que exercem com competência mandatos no Executivo e no Legislativo”.

Lembra ainda que é o senador a liderar reforma política.

Leia mais notas da coluna:

