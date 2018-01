O Bloco do Apego – comandado por Cristina Naumovs – que sairá pelas ruas de Pinheiros no dia 17 terá uma convidada especial: Lala K. Considerada a “dona” do carnaval pernambucano, ela vem especialmente para o cortejo.

Leia mais notas da coluna:

+ Petistas não descartam decisão do TRF-4 já no dia 24

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Ativista feminista critica carta de francesas