Satisfeito com a revogação do decreto sobre a Renca, Ricardo Tripoli já organiza o próximo passo dos ambientalistas no Congresso. Acha que dá pra votar, ainda neste semestre, a nova Lei do Licenciamento Ambiental, que ele passou dois anos relatando.

O tucano paulista confia, para tanto, na dobradinha “sustentabilidade e desenvolvimento”, que foi longamente negociada entre ambientalistas e empresários.