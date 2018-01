• Flavia Piovezan lança hoje o Pacto Federativo de Combate à Tortura, em SP. A secretaria só aguarda o OK do Bandeirantes para assumir a presidência do CIDH, em Washington.

•Miguel Reale Jr. e José Roberto Castro Neves lançam Ele, Shakespeare, Visto por Nós, os Advogados. Hoje, na Livraria da Vila da Lorena.

•Alexandre de Moraes dá palestra no Congresso dos Procuradores estaduais. Hoje, no Tivoli Mofarrej.

•O filme As Duas Irenes tem pré-estreia hoje, no Cinearte da Paulista.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

•O Cultura Artística apresenta o Quarteto Emerson tocando Schumann e Beethoven. Hoje na Sala SP.

•Alckmin estava bem-humorado ontem. Na sua fala do Lide, lembrou estar “seguindo” Doria nos últimos três dias. “Estou disputando com a Bia”, brincou.