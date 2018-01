Responsabilidade Social

A prefeitura de Santa Maria, a AVTSM (Associação de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia) e o IAB (Instituto de Arquitetos do Brasil) fazem arrecadação online para construir memorial em homenagem às vítimas do incêndio da boate Kiss. Até 2 de outubro.

A rede Mania de Churrasco – Prime Steak House realiza arrecadação até o dia 30 em prol da ONG Amigos do Bem, que atua no sertão nordestino.

Alline Morais, Bruno Gagliasso e Henrique Fogaça aparecem na campanha “Nós”, da Associação de Resgate à Cidadania por Amor a Humanidade. Exposição de fotos das celebridades e de pessoas em situação, clicadas por Gabriel Wickbold, será lançada na quarta-feira, no Mirante Nove de Julho. A campanha venderá camisetas e reverterá o dinheiro à causa.

