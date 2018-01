Mulher de Joesley acompanha a crise de Miami

Ticiana Villas Boas, mulher de Joesley Batista, está providencialmente em… Miami.

FHC passa semana

em Trancoso (BA)

FHC passou esta semana em Trancoso, na casa do filho Paulo Henrique, longe das brigas do PSDB e do vexame de Rodrigo Janot.

Volta semana que vem e logo parte para Paris, onde vai participar de seminário que debaterá a crise da democracia.

Em Paris, Gilmar leva

sacolas de Guiomar

Foi visto ontem, no Bon Marché de Paris, Gilmar Mendes.

De loja em loja, o ministro do STF acompanhava pacientemente sua mulher Guiomar, levando as sacolas.