O novo álbum de João Bosco, que sai no fim do mês, tem uma faixa em parceria com o compositor Roque Ferreira e “amadrinhada” por Maria Bethânia.

“Foi ela quem me pediu pra fazer um arranjo para ‘Doce’, uma canção do Roque que falava da Bahia, dos Orixás, de Caymmi”, afirma João. Tempos depois, ele compôs um samba e mandou para o Roque letrar.