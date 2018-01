Ibama quer retorno de agentes da Força Nacional ao Pará

Enquanto Temer e Pezão definem o tamanho da ajuda da Força Nacional ao Rio – ontem, liberaram-se mais 800 agentes – reunião entre Ibama e Ministério da Justiça busca forma de devolver ao Pará cerca de 100 policiais da mesma Força.

Tirados em julho do ano passado do Norte do País, para fazerem a segurança da Olimpíada, nenhum voltou até agora para a floresta.

Saindo de casa

É fato que se as ações dos governos forem limitadas a enviar a Força Nacional para o Rio, sem que a sociedade civil apoie de fato, a situação pode piorar. “Estamos em um processo de resgate da cidadania de comunidades que são tiranizadas”, observa o ministro-general Sergio Etchegoyen.

Para o chefe do GSI, “o melhor caldo de cultura para o crime organizado é um Estado desorganizado”. Osmar Terra, ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, trabalha neste resgate.