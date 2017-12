Criadoras do It Brands promovem venda beneficente na Casa Charlô

Luciana Giannella e Eva Bichucher (sentadas), idealizadoras do It Brands – evento itinerante de moda que vai reunir 57 marcas, dias 25 e 26, na Casa Charlô –, convidaram Susana Koln, Merula Steagall, Ana Lucia Comolatti, Ana Feffer e Graziela Pinto, todas representantes de ONGs, para ajudarem a promover a primeira edição do Give Away – evento do bem do It Brands.

“A ideia é que, quem passar pelo evento dias 25 e 26, traga peças seminovas, em bom estado. Que serão vendidas no nosso próximo evento, previsto para agosto e com renda 100% revertida para as seis ONGs convidadas”, explica Luciana.

“Pretendemos arrecadar 2.500 peças até o mês do evento, sendo esta edição o start inicial para as doações”, acrescenta. A dupla quer repetir a ação todo ano, variando as instituições convidadas.