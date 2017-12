Bárbara Paz organiza jantar com amigos de Babenco

Consciente do seu estado de saúde, Hector Babenco planejava dar um jantar para um seleto grupo de amigos escolhidos a dedo. Não deu tempo, o diretor de cinema faleceu antes.

De posse da lista dos convidados, Bárbara Paz montou set no Rio para filmar, hoje, cena com os mesmos amigos ao redor de uma mesa de jantar.

Take final

O take será devidamente registrado no documentário que a atriz faz sobre Babenco. “Estou fazendo tudo como ele me pediu”, explica Barbara adiantando que o filme representará o inconsciente do cineasta.

Entre os convidados, Fernanda Montenegro, Milton Gonçalves, Drauzio Varela, Myra Babenco, Isay Weinfeld, Carmo Mineiro e outros. Além dos funcionários de diretor.