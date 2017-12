Operação Carne Fria já emitiu mais de 100 notificações para frigoríficos

Carne fria

Houve uma outra operação na “carne” paralela à Carne Fraca. Batizada pelo Ibama de Carne Fria, resultou, até agora, em mais de cem autos de infração para frigoríficos que compram carne de áreas embargadas por causa de desmatamento ilegal. Bem no coração da Floresta Amazônica.

Carne fria 2

Deflagrada semana passada, a ação, com 200 fiscais, varreu toda a região oeste do Pará. Multa? R$ 500 por cabeça de gado encontrada. Todas as autuações estão no site da autarquia.

Distanciados

Quem participou percebeu. Aécio não entusiasmou nem um pouco a bancada tucana da Câmara, ao defender – numa reunião informal, no meio da semana – a lista fechada como um dos itens da reforma eleitoral.

Passeata

O elenco do musical O Homem de La Mancha, dirigido por Miguel Falabella fará uma ocupação artística na Avenida Paulista, hoje. Os atores vão transitar pela avenida, terminando o trajeto com um número do espetáculo em frente ao Center 3. A ação marca a temporada estendida até 28 de maio.

Honraria

A convite de Fernando Pimentel, Lula será orador da cerimônia da Inconfidência Mineira. A ideia inicial era dar-lhe a tradicional medalha – mas descobriram que ele já a havia recebido. Das mãos do tucano Aécio Neves, em 2003.

Tela limpa

Vem aí um “vigia eletrônico” capaz de barrar até 97% do material pornográfico em computadores e celulares. Desenvolvido pela Unicamp – com colaboração da Samsung e apoio da Fapesp