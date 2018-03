Mais uma mulher no governo Temer. Elena Landau vai assumir a presidência do conselho da Eletrobrás no lugar de José Luiz Alquéres Landau já era membro do conelho de administração da estatal e é especialista no setor de energia. Foi diretora de privatização do BNDES na gestão FHC. Com a mudança, ganha força a venda das distribuidoras de energia da estatal.

