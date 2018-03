Ajuda do bem

Depois de vivenciar a doença do pai, Ana Paola Diniz entrou de cabeça na luta contra o câncer. Com apoio do Memorial Sloan Kettering Câncer Center, em Nova York, a empresária pilota, dia 07 em sua casa, o lançamento da Fundação Alcides e Rosaura Diniz. O projeto tem o objetivo de arrecadar recursos direcionados à pesquisa genômica, prevenção e tratamento da doença. “Queremos trabalhar com informação, conscientização e viabilização de exames. A ideia é incentivar as pessoas a fazerem seus mapeamentos genéticos, o que não é prática no Brasil”, explica. O evento terá como host, Ana Maria Braga, Ana Paula Junqueira, Chris Pitanguy e o Dr. Mauro Avanzi – que está frente às pesquisas no campo de Mapeamento Genômico e Tratamentos Imunoterápicos.

