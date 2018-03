Oi avança nas negociações com bancos credores

Oi?

Consta que a Oi – ontem teve reunião do conselho de administração da empresa – avançou nas negociações com os principais bancos credores – BNDES, BB, e Caixa Econômica. Algo para mais de R$ 10 bilhões.

Oi? 2

Aliás, entre os R$ 20 bilhões que a Oi deve à Anatel não faltam casos esdrúxulos. Exemplo: a agência cobra da empresa o pagamento de multa de R$ 2.288.160,00 aplicada em 2012. Tudo porque a Oi deixou de instalar um… orelhão em uma aldeia indígena no interior do Mato Grosso do Sul.

Não adiantou explicar que os funcionários da operadora foram impedidos de entrar na aldeia pelos índios e tiveram de deixar o local às pressas. Resultado: a Oi levou uma flechada gigante da Anatel.

Sobre cadeiras

Circula pelo mercado que Maria Silvia Bastos Marques poderia ter um upgrade profissional. Deixaria o BNDES para assumir a Vale. Mas, segundo se apurou, é pouco provável.

Gestão e gestão

Alckmin e Jorge Gerdau tiveram uma longa conversa essa semana, no Bandeirantes, sobre o acordo com o Movimento Brasil Competitivo– uma OCIP, criada pelo empresário, que, entre outras, trabalha pela melhora da gestão de diversos estados e municípios. Indagado a respeito, Gerdau não quis detalhar processos. “O governador é o capitão desta empreitada”, se limitou a dizer.

Pelo pasto

Tem transmissão de cargo, segunda-feira, na Sociedade Rural Brasileira. Gustavo Junqueira – na presença de empresários peso pesados e políticos – transfere o cargo de presidente da entidade para Marcelo Vieira.

Pelo pasto 2

A SRB, sob o comando de Junqueira, foi peça chave na articulação para o impeachment de Dilma e salvar o “leite dos brasileiros”. Agora cabe a Marcelo Vieira salvar a “carne de nossos churrascos”.

Saia-justa

Membros da executiva do PMDB reclamaram ontem, à coluna, da falta de pulso firme de Romero Jucá, presidente do PMDB, ante as declarações da senadora Kátia Abreu sobre o ministro Oscar Serraglio.