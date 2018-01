Responsabilidade Social

O Salão de Páscoa 2017, promovido pela ABICAB – que terá a venda dos produtos revertidas para a APAE – acontece terça, no hotel Tivoli.

A Santa Casa criou, em 2013, a campanha permanente Cupom é Vida e para ajudar é possível contribuir de duas maneiras: por meio de 800 urnas instaladas em diversos estabelecimentos comerciais ou acessando o site.

Ika Fleury – presidente do Conselho da Fundação Dorina, recebe convidadas para o Brechó das Amigas no Dona Dorina Outlet.

A iniciativa terá a renda revertida para ações da instituição. Dias 10 e 11, na Vila Clementino.

As inscrições para a corrida de rua Mobilize-se estão abertas até dia 10. O evento acontece dia 19, na Vila Carrão e será em prol da Associação Bênção de Paz.

Ano passado, as embalagens dos hidratantes corporais da Nivea foram remodeladas e tiveram a quantidade de plástico diminuída. Com a iniciativa foi possível eliminar o uso de 15,7 toneladas do material utilizadas na produção dos frascos. A meta da companhia é reduzir o impacto ambiental em 50% de seus produtos vendidos no mundo até 2020.