Presidente do PSB foi pego de surpresa por candidatura de Delgado

Carlos Siqueira, presidente do PSB, foi pego de surpresa pelo lançamento da candidatura de Julio Delgado para a presidência da Câmara dos Deputados.

A bancada do partido fechou apoio pela reeleição de Rodrigo Maia. “Causou surpresa porque esses assuntos são conversados dentro do partido e ele não falou comigo”, afirmou Siqueira à coluna.

No limite

Hoje é o último dia para que donos de pequenos negócios peçam parcelamento de até 120 meses, de dívidas e continuem no Simples. Desde que o Sebrae lançou o Mutirão da Renegociação, 402 mil empresários parcelaram suas dívidas tributárias. Faltam algo como 100 mil.

“Minha recomendação é: corra. Ainda dá tempo de aderir para não sofrer risco de sair do Simples e cair no complicado”, avisa Guilherme Afif, do Sebrae.