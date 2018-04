Yoko Ono no Tomie Ohtake

Coletivo

Yoko Ono está convidando mulheres brasileiras para fazer parte da obra Arising – parte da mostra O Céu Ainda é Azul, Sabe… – que o Instituto Tomie Ohtake abre em março. A artista quer depoimentos voluntários sobre danos sentidos por mulheres e fotos de olhos femininos.

Coletivo 2

Yoko vem realizando este trabalho em vários países e prepara um livro com uma seleção do material recebido.

Trajeto

Ao reassumir a subprefeitura da Sé essa semana, Eduardo Odloak se reuniu com a CET para discutir o percurso dos blocos de carnaval no centro. Enquanto na subprefeitura de Pinheiros os percursos já foram definidos, os do centro não.

A la Doria

A ONG Parque Ibirapuera Conservação promove mutirão de limpeza quarta, niver da cidade. Visitantes serão convidados a participar de ações como recolher lixo no chão até conhecer os locais pichados dentro do parque.