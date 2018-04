Amigo que Teori salvou se diz chocado

Gelson Merisio, presidente da Assembleia de SC, entrou em choque ontem ao saber da morte de Teori Zavascki. Motivo: em novembro, o ministro do STF salvou sua vida. Marisio ia embarcar no voo da Chapecoence para a Colômbia – e deixou de fazê-lo, conforme publicou a coluna, para jantar com o ministro.

Os dois eram amicíssimos. O deputado nasceu em Xaxim, perto de Faxinal de Guedes, terra natal de Teori.

Impulsivíssimo

Quase 20 minutos depois da confirmação da morte de Teori, Marcelo Calero começou a fazer campanha para que Sérgio Moro assumisse sua vaga no STF. “Existe apenas um nome a ser indicado pro STF afastando qualquer suspeita sobre essa estranhíssima morte: o do juiz Moro”, escreveu no Twitter.

Pouco depois, deletou o post.