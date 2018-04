Roberto Leal passa a investir em mercado alimentício

Além do microfone, Roberto Leal investe agora no mercado alimentício, criando a marca Aldeia Leal, a ser vendida na rede Pão de Açúcar. Simultaneamente, o cantor português agendou temporada no Bar Brahma para marcar seus 45 anos de carreira. Começa em março, depois do Carnaval.

Todas as línguas

A Pinacoteca vai abrir suas portas para comemorar o aniversário de São Paulo no dia 25. Além de food trucks, um palco será montado para as apresentações musicais – que vão reverenciar o Bom Retiro com bandas coreanas, bolivianas e brasileiras.

Artes

Transformada, este ano, em Festival Internacional de Arte de São Paulo, a SP-Arte – que acontece de 6 a 9 de abril no Pavilhão da Bienal– contará com a estreia das galerias KOW, de Berlim, e Cheim & Read, de Nova York – que representa artistas como Diane Arbus e Louise Bourgeois –, e a Taka Ishii, de Tóquio.

Artes 2

O evento também vai ter repeteco do Gallery Night – roteiro de galerias em horários especiais.