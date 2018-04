FHC e Haddad passam férias na Bahia

FHC tirou férias e está em Trancoso, na casa de seu filho Paulo Henrique, há quase dez dias. Ontem foi passar o dia na pousada Tangará.

Também “de folga”, Fernando Haddad foi visto sábado no Eco Resort em Itacaré. Conversava sobre o trânsito em… Amsterdam.

Do bem

A rainha Silvia, da Suécia, convidou e a primeira-dama, Marcela Temer aceitou ser coanfitriã do “The Global Child Forum on South America”– dia 4 de abril, em São Paulo. O Forum pretende, com a colaboração da Unicef e da Childhood Brasil, discutir os direitos das crianças, tema que se relaciona com a atuação de Marcela, madrinha do programa Criança Feliz.

A Childhood, por sinal, é de responsabilidade da prima brasileira da rainha, Rosana Camargo Arruda Botelho.