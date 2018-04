STF vai distribuir livros para presídios

Nem só de conversas jurídicas é feita a “agenda penitenciária” de Carmen Lúcia. No momento, a presidente do STF prepara uma lista de 40 presídios do País que receberão os pacotes de livros repassados por Mendonça Filho, do MEC.

São 20 mil exemplares, para locais que tenham bibliotecas ou espaços para criá-las

Non Grata

Tem causado constrangimento, entre os sócios do Paulistano, a frequente presença de AJ Junqueira Vilela nas dependências do clube. O pecuarista, acusado grilagem e desmatamento ilegal na Amazônia (uma área que equivaleria ao tamanho de Belo Horizonte), além de tentativa de homicídio e formação de quadrilha, foi preso e atualmente está em liberdade provisória.

Desfile das campeãs

O Rio Open homenageará, esse ano, as todas tenistas brasileiras que figuraram entre as 100 do ranking mundial. Maria Esther Bueno entregará a honraria no evento que começa dia 20 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro do Rio, simultâneo ao Carnaval.