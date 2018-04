Temer chama Paulinho da Força para negociar Previdência

Paulinho da Força ganhou apoio de peso contra o atual projeto da reforma da Previdência. Renan ligou para o deputado pedindo que apresente proposta alternativa, por entender que a atual não passa.

Segunda opinião

Quem também ligou para Paulinho foi Temer. O presidente chamou-o para falar do assunto na terça-feira.

Muro

Mal se divulgou ontem a Operação Cui Bono?, que atingiu o ex-ministro Geddel Vieira, seu provável sucessor, o tucano Antonio Imbassahy, já recebia pressões do partido para, ao assumir, demitir o pessoal ligado ao ex-ministro.

Preferiu ignorá-las. “Estou na Bahia, na praia, desconectado”, defendeu-se.

Alerta

A mesma operação “invadiu” também reunião de Temer com auxiliares, ontem, em SP. Da qual saiu uma ordem geral: descolar a imagem do presidente de seu ex-ministro. O Planalto pretende destacar que Geddel esteve também no governo Lula.