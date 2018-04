Carnaval em Trancoso terá Império Serrano

Foram investidos R$ 4 milhões para levar o Carnaval para Trancoso, que promete ser o novo destino da folia brasileira. Entre as atrações, a escola de samba carioca, Império Serrano, que vai se apresentar no Quadrado, a banda Fica Comigo e o cantor Durval Lelys, vocalista do Asa de Águia. Convites separados por gênero, o pacote de cinco dias saI por R$ 2250 (mulheres) e R$ 3250 (homens).

Teatro novo

A Fundação Theatro Municipal de São Paulo abre edital para organizações sociais interessadas em assumir sua gestão a partir deste ano. E começou lançando consulta pública, na internet, para discutir o modelo de administração. Até 22 de fevereiro, qualquer cidadão pode sugerir ideias para o Theatro.

Brasil na foto

O portal Brasiliana Fotográfica, ligado à Biblioteca Nacional, recebe em breve reforços de peso. Os acervos de imagens do Arquivo Nacional, do Museu Histórico Nacional e da Fundação Oswaldo Cruz. Criado em 2015, o portal teve nesse ano mais de 10 milhões de visitas.