Responsabilidade Social

A Oscip Ampara Animal arma evento para incentivar a adoção de cães e gatos em parceria com o hotel Ibis da avenida Paulista. Hoje.

A sorveteria Ben & Jerry’s vai oferecer sorvete a quem doar materiais escolares. A ação será realizada nas lojas da marca em SP e Rio e doará os itens arrecadados para ONGs locais.

As obras de arte da Associação para Desenvolvimento, Educação e Recuperação do Excepcional – que retratam os atletas paraolímpicos estão expostas na mostra “Despertar a Criatividade – Jogos Paraolímpicos”, até dia 31, na Estação Luz.

Encerrado 2016, o PayPal fez as contas e comemora: seus clientes doaram, no ano passado, US$ 7,3 bilhões a instituições e ONGs.

O Projeto Furnas Educa também comemora números expressivos no balanço de 2016. Foram visitados cerca de 60 municípios de todas as regiões brasileiras, ajudando mais de 100 mil crianças.