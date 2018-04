Secretário dos Recursos Hídricos vai falar para o papa

Benedito Braga, secretário dos Recursos Hídricos de Alckmin, aceitou convite do Vaticano: falará no seminário sobre O Direito Humano à Água, que em fevereiro, na Academia de Ciências vaticana. Entre os ouvintes, o papa Francisco.

Presidente do Conselho Mundial da Água, Braga contará como enfrentou a seca de 2015 em SP. E, pelas chuvas que vieram depois, fará um agradecimento a São Pedro, em nome de São Paulo.

Crítica…

Nabil Bonduki, que cuidou da Cultura para Haddad, não está encantado com as iniciativas de seu sucessor na secretaria, André Sturm. Entre elas, a transferência para organizações sociais da gestão do Centro Cultural São Paulo e das bibliotecas municipais. Ele entende que a fórmula pode valer em outros casos, mas não nesses.

Na periferia

André Sturm incluiu na agenda das próximas semanas o “Gabinete nos Bairros”. De que se trata? De um programa para a secretaria conhecer de perto produtores e aatividades culturais em todos os bairros da cidade. A primeira visita será, dia 19, na Brasilândia.