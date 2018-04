Delator da Odebrecht esquia em Aspen

Fernando Santos-Reis, ex-presidente da Odebrecht Ambiental – deixou o cargo em setembro, um mês antes de a empresa ser vendida à canadense Brookfield por US$ 768 milhões – está se preparando para o futuro próximo.

Na condição de um dos 77 delatores do Grupo Odebrecht na Lava Jato, ele aguarda a decisão do STF sobre o acordo que assinou com a Procuradoria -Geral da República.

E como decidiu passar este tempo? Santos-Reis foi clicado por fonte da coluna almoçando, anteontem, no topo da montanha de Aspen , Colorado, onde curte a temporada de… esqui.

Segundo se apurou, depois de homologado o seu acordo pelo STF – o que deve acontecer até março – o ex-executivo ficará um tempo em prisão domiciliar e terá de pagar uma multa. Ou seja, está aproveitando, dentro da lei, o tempo livre de que ainda dispõe.