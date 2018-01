Alexandre Pires será dirigido por Paula Lavigne em seu novo projeto DNA Musical, com participações de Milton Nascimento, Gilberto Gil, Chico Buarque, Martinho da Vila, entre outros.

O cantor lança – como teaser para o público – no dia 9, um EP com quatro faixas: Pérola Negra, Por causa de você, Você não entende nada com Caetano Veloso e Ive Brussel com Seu Jorge.