Cármen Lúcia pede ânimo para ‘aventuras imprevistas’

Cármen Lúcia, ao que parece, não coloca suas fichas em um 2017 tranquilo. Durante a última audiência do ano ontem no Supremo, a ministra, depois de desejar um fim de ano com muita paz e ânimo, alertou para o que chamou de “aventuras imprevistas”.

Com o STF enfrentando o “bom e também o que não é bom na vida”.

Balanço de 2016 no STF? Vamos lá: foram protocolados 90.713 processos, aconteceram 13.138 julgamentos colegiados e 94.501 monocráticos, além de 12.819 acórdãos publicados e 80 sessões plenárias. Ufa!