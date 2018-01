Estilista que já vestiu princesa lança nova marca

Daniella Helayel está de volta “ao lugar que pertence”. A estilista brasileira, radicada em Londres e xodó de fashionistas e socialites estrangeiras, retorna à cena da moda com sua nova marca: Dhela.

Conhecida mundialmente depois de a princesa Kate Middleton ter usado uma peça sua em seu noivado com príncipe William, ela fechou as portas da sua antiga marca, Issa, há três anos. Agora, acredita ser o momento certo para começar um novo business: “Na época da Issa, o mercado digital não era essa potência que é hoje. Vejo com muito otimismo tudo isso”, afirmou a estilista em conversa por telefone com coluna, de Londres.

“Hoje nos comunicamos diretamente com o consumidor pelas redes sociais; isso é muito interessante do ponto de vista comercial”, diz. “Além do que, pude manter o meu DNA. Muitas pessoas já conhecem minhas roupas e sabem que elas funcionam”, explica.

As vendas da Dhela, cujo nome é uma mistura de Daniela com o universo feminino, já começaram por meio de multimarcas na Europa e no Japão, enquanto Daniella termina de estruturar seu novo site e futuras lojas próprias. Em 2017 ela tem pela frente um desfile na London Fashion Week. / MARILIA NEUSTEIN