Responsabilidade Social

Em uma parceria com Lu Alckmin, Adriana Barra doou cerca de 3 toneladas de retalhos para a confecção de 4 mil peças de roupa a serem produzidas por homens e mulheres sem emprego. As peças serão vendidas em evento no Bandeirantes, dia 15.

O tradicional Natal do Bem, organizado pelo LIDE, acontece terça-feira, no Hotel Grand Hyatt.

Nicolas de Virieu, CEO da MV Grupo, criou o Natal com PCA, no aplicativo Abaca$hi. A iniciativa visa arrecadar fundos para o Projeto Criança Aids.

O Instituto Mara Gabrilli lança a campanha Roda Gigante, para aquisição de cadeira de rodas. No site de crowdfunding Kickante.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os grupos vocais Trato no Tom e Castelã fazem apresentação gratuita, em prol da instituição Apoie. Hoje, no Teatro Renaissance.

O La Casserole fará um jantar, na próxima quarta-feira, com toda a renda revertida para a ONG de Agricultura Urbana da Zona Leste.