Jou Jou chega ao Shopping Cidade Jardim

Alice Carvalho Dias, Vic Meirelles e Julia Maringoni são parceiros de longa data na pop up itinerante Jou Jou – pertencente às moças mas conta também com participação do florista desde sua primeira edição. Este ano, a loja se instala no Shopping Cidade Jardim a partir de quinta.

“Esta edição é toda dedicada ao Natal”, explica Julia. “Nossa curadoria também é muito ‘mixada’: teremos 24 marcas, entre decoração e moda. O cliente não tem como sair sem achar um presente”, brinca. “Além de cuidar da decoração, que constitui um show à parte, o Vic também criou uma coleção de cerâmicas exclusiva para a Jou Jou”, conta Alice. “Teremos uma equipe do florista na loja para criar as guirlandas na hora, conforme o gosto do cliente”, finaliza a moça.