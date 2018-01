Trio lança novo conceito de bebida

Lucas Albuquerque, Cristiano Lumack e o português Luis Duarte querem firmar no mercado uma nova categoria de bebida: o rosé spirit. O trio acaba de lançar o Santropa, destilado com infusão de frutas vermelhas, limão e uvas, além de outras especiarias que compõem uma receita secreta. O coquetel se diferencia dos rosés por causa do baixo teor alcoólico.

A inspiração para criação da bebida veio de Saint-Tropez – após uma viagem de Albuquerque pela Riviera Francesa. “É um produto brasileiro com espírito francês”, define o sócio. O destilado está sendo produzido artesanalmente em pequenos lotes, já chegou a mais de 30 países e está à venda pelo site.