Casa dos Criadores, de André Hidalgo, chega à 40.ª edição

André Hidalgo comemora. Sua Casa dos Criadores chega à 40.ª edição, dia 7, no Clube dos Ingleses. Tido como porta de entrada de novos talentos da moda no mercado, o evento traz parcerias de peso. Exemplo? A estilista Karin Feller e a Di Gaspi. Karin desfilará coleção exclusiva para a rede varejista.

A Natura entrou na roda e convidou sete estilistas da Casa de Criadores para criar looks inspirados em suas fragrâncias – e Hidalgo costurou um intercâmbio Brasil-Chile com estudantes do tema. “Nossa intenção é promover cada vez mais este tipo de parceria, que fortalece o mercado. É esse e o papel da Casa de Criadores”, explica André.