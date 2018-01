Albert Adrià, José Avillez e Alex Atala estão entre os chefs estrelados que irão experimentar os novos pratos da rede estadual de ensino de São Paulo.

Janaina Rueda, responsável pelo cardápio, apresenta seu refogado de carne moída, macarrão com sardinha, feijoada de carne fresca, cuscuz de frango, peixada, arroz com lentilha e strogonoff -que serão servidos nas escolas- no evento Semana Mesa, maior congresso de gastronomia da América Latina, hoje, em São Paulo.