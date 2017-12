A pedido da família de Vinicius de Moraes, o álbum Os Afro-Sambas – do compositor em parceria com Baden Powell – ganha edição em vinil, limitada, em comemoração aos 50 anos do disco. A nova prensagem do título não chegará às lojas – será exclusiva dos assinantes do Noize Record Club.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.