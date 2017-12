Depois de um ano e meio do fim da campanha #FicaBrincante, o teatro, xodó da classe artística de SP, reabrirá suas portas em novo espaço no dia 7 de outubro, na Vila Madalena.

A festa de inauguração dura alguns dias com direito a “sambada” pilotada por Antonio Nóbrega, um dos fundadores do instituto, com convidados no dia 8.