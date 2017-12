Pisca-pisca

Arystela Paz e seu marido, Bernardo Paz – leia-se Inhotim –, recebem na quinta-feira o alemão Ingo Maurer em São Paulo para a abertura da nova loja da FAS Iluminação + Estúdio Brasil Ingo Maurer, agora na Gabriel Monteiro da Silva.

Admiradora confessa de Maurer, Arystela arrisca uma explicação sobre o fascínio que despertam nas pessoas as luminárias que levam a assinatura do designer alemão. “Ele é irreverente e provocativo, nada monótono”.

A cereja do bolo da coleção, acrescenta, é uma versão brasileira do lustre Porca Miséria, formado por dezenas de cacos de louça em suspensão e que está sendo produzido com exclusividade por Mauer para a loja. “Estou muito curiosa, ele não me deixou ver nada e nada falou”.