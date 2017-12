Está pronta na Casa Civil, uma nova Medida Provisória a ser enviada ao Congresso sexta-feira caso a MP do Programa de Parcerias de Investimentos não seja votada hoje quando expira seu prazo. Segundo se apurou, na impossibilidade legal de se “repetir” o mesmo texto no prazo de um ano, o novo enunciado traz uma mudança importante: Moreira Franco, hoje secretario do PPI, ganha status de ministro.

Seriam agora 26 ministérios no governo Temer.