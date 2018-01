Bela Gil homenageia seu pai em campanha da Saraiva

Bela Gil vai estrelar a campanha da Saraiva para o Dia dos Pais. No vídeo, ela conta sobre como a alimentação macrobiótica radical de seu pai, Gilberto Gil, influenciou sua vida. “Ele me inspirou muito, mesmo que inconscientemente sobre a alimentação saudável. Na vida, também me inspirou muito. No dia dos pais, gostaria de presenteá-lo com o meu livro, mas ele já tem. Vou dar de presente o livro Cozinhar – uma história natural da transformação, de Michael Pollan“, revela a culinarista e apresentadora.