Cravos e Rosas

As mineiras Fernanda da Matta e Paula Abi-Ackel viram nas flores um potencial negócio e criaram o Atelier Bothanique – uma floricultura personalizada. “Nosso diferencial é atender diversos nichos, desde eventos como mini weddings, aniversários e noivados até a floricultura de porta fechada, ou seja, produzimos arranjos sob medida e customizados para empresas e residências, onde suprimos necessidades semanais, o chamado serviço personalizado”, explicou Fernanda, que em Belo Horizonte trabalhava com Denise Magalhães na Verde que te Quero Verde, e tem no currículo diversos cursos com floristas renomados como Vic Meirelles, Giu Ranieri e Mônica Rezende.

“Acreditamos que as flores transmitem sentimentos bons, de apreço, beleza e trazem charme e personalidade para qualquer ambiente”, comentou Paula, responsável pelo marketing da empresa. Um detalhe que virou chamariz é o Flower Truck (foto), que a dupla deixa parado em frente a lojas e empresta para eventos com marcas. Por enquanto, o caminhão ainda não tem alvará para circular pelas ruas de SP.