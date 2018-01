Daúde, Paula Lima, Luciana Mello, Anelis Assumpção, Tereza Gama, Adriana Moreira e Cellia Nascimento fazem show no Dia da África: Elas Cantam o Samba . Hoje, no Theatro São Pedro, no Centro.

Alexandra Loras, consulesa da França, comemora hoje quatro anos do projeto Meias do Bem.

Tiago Abravanel comanda, hoje, edição do Baile do Abrava, no Audio Club.

Abre hoje mostra de Francisco Hutz, na Galeria Tato.

A ALA convida para a solenidade de outorga do Título de Cidadão Carioca para Fabio Porchat. Dia 3 de junho, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro.

O Teatro J. Safra comemora 35 anos com show do Raíces de América. Sábado.

O PV olhou em volta e entendeu as regras vigentes em Brasília no pós-Dilma. Informou, em nota oficial, que apoia o “seu” ministro, Sarney Filho, do Meio Ambiente… mas se mantém “independente” em relação ao governo Temer.