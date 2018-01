Direto de Paris

As irmãs Danielle e Vanessa Glaz se associaram ao empresário francês Alex Allard para trazer para o Brasil a marca de streetwear francesa Faith Connexion – que conta com apoiadores de peso pelo mundo, como o cantor Kanye West e o piloto Lewis Hamilton.

“Conheci Alex, que é dono da marca na França, em uma festa no fim do ano. Nossa conexão foi imediata e ele me convidou para ser sua sócia no negócio”, contou Dani.

A inauguração deve acontecer na primeira quinzena de junho nos Jardins e o forte da label são as jaquetas customizadas por artistas. Além dessa empreitada, a dupla, que está há seis anos à frente da VGDG Consultoria – que tem em sua carta de clientes a Pernod Ricard e Grupo Drogaria Iguatemi, por exemplo –, planeja trazer ao País outras marcas de fora, ainda em sigilo.

“Vamos continuar com nossos eventos com as marcas nacionais, que fazemos há anos, mas resolvemos abrir esse braço internacional também”, explicou Vanessa.