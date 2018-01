Charlô Whately e Felipe Sigrist inauguram a Casa Charlô. Hoje, no Itaim.

A Fundação SOS Mata Atlântica promove, hoje, a solenidade de abertura da 12.ª edição do Viva a Mata. No Museu do Amanhã, no Rio.

Karen Hofstetter e Lavínia Porto lançam o Movimento Naked Lady, novo projeto colaborativo do e-shop OH K, no espaço A Balsa. Hoje.

Carol Celico, Lelê Saddi e Paola Martins armam almoço para celebrar a parceria da Fundação Amor Horizontal com a Skazi. Amanhã, no Ristorantino.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Acontece hoje a segunda apresentação do Música Contemporânea na Sala do Conservatório, na Praça das Artes.

A Rede Nossa São Paulo vai apresentar aos candidatos à Prefeitura a “sua” proposta: o “Guia GPS”, de Gestão Pública Sustentável, com 17 objetivos e 169 macrometas. Dia 23, no Cinesala, em Pinheiros.

Correção: o nome da mulher de Arminio Fraga é Lucyna e não Lucinda.

Sonia Racy viajou para Nova York a convite do Lide.