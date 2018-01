Painel de 15 mil flores carbonizadas compõe a mostra A Luz do Mundo, do japonês Nobuo Mitsunashi. Que abre amanhã, no Museu Afro Brasileiro.

Abre hoje a exposição Mapas, Cartas, Guias e Portulanos. Na Sala de Arte Santander, no Shopping JK.

Acontece, hoje, bate-papo da Casa Vogue sobre as tendências de design da Semana de Design de Milão. No D&D.

Estreia hoje o show SamBra — O Musical. No Teatro Net.

O Instituto Palavra Aberta, que luta pela liberdade de expressão, promove dia 12 palestra do Prêmio Nobel Mario Vargas Llosa sobre… liberdade de expressão. No Insper.