A produção da festa chamada “Galeria Desperada” chamou os meninos do Estúdio Xingu para transformar o último andar da Galeria Ouro Fino e sua área externa em um espaço. A ideia é receber instalações e abrigar festas aos sábados (nos meses de maio e junho).

No primeiro dia do evento, dia 29, um grafiteiro irá fazer uma obra de arte em uma das paredes do local durante a própria festa.