Giorgio Armani lança a coleção Spring Summer, no Shopping Cidade Jardim, com parte da renda revertida para AMEM. Amanhã.

A Dryzun apresenta coleção assinada por Helena Bordon. Hoje, no Iguatemi.

Estranhos na Noite, Mordaça no Estadão em Tempos de Censura será exibido na Assembleia-Geral dos Bispos do Brasil. Hoje, em Aparecida.

O espetáculo Sala de Ensaio, com a Studio3 Cia. de Dança, chega ao Auditório Masp Unilever, na sexta.

André Abucham convida para apresentação do grupo Tiquequê, em prol da ONG Santa Fé. Domingo, no Teatro do colégio Santa Cruz.