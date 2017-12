Classe no presente

Emar Batalha inaugura em abril a marca EB Store – uma pop up especializada em presentes. “Sempre notei que havia uma carência de lugares onde pudesse encontrar variedades de presentes elaborados e com o cuidado de uma bela embalagem”, explica a capixaba. Com o tema ‘Capadócia’ na cabeça, ela reuniu um time de peso e elaborou a primeira coleção de lançamento – elas serão sempre temáticas. “Criei bolsas, sandálias e kaftans com a parceria da Francesca Giobbi, cerâmicas com Kimy Nii e vasos e sous plats de corda náutica. Na linha Home, os vidros foram importados da França. São presentes sofisticados”. As peças poderão ser encontradas dentro de todas as lojas de Emar.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.