Francesca Romana Diana e Nancy Mattos, dona do Le Vin, estão se unindo para criar um ovo de Páscoa diferente. Feito sob encomenda, ele trará uma joia criada pela designer italiana. “Temos três opções de sabores de õvo, todos feitos com chocolate belga. Também fica a critério do cliente escolher como será o anel, que pode ser banhado a ouro ou prata, com pedra quartzo ou ônix”, explica Nancy. A venda na boulangerie dos restaurantes Le Vin.

